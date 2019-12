Star Wars, l'attore Adam Driver fugge dal talk show: colpito da una strana sindrome

Adam Driver è l'attore del momento, candidato all'Oscar per la sua parte in BlacKkKlansman e tra i protagonisti del nuovo episodio di Star Wars, ma tra tanti successi deve fare i conti con un problema abbastanza serio per chi fa il suo mestiere: non può ascoltare la sua voce registrata. La sindrome è talmente grave da portargli qualche conseguenza di non poco conto sul lavoro, come hanno sperimentato personalmente, nei giorni scorsi, i responsabili di un programma radiofonico negli Stati Uniti.

È successo infatti che Driver, ospite di un talk show in diretta sulla radio di Stato NPR, ha abbandonato improvvisamente lo studio nel momento in cui è stata mandata in onda una clip audio di Marriage Story, film prodotto da Netflix in cui l'attore è protagonista al fianco di Scarlett Johansson. Nel brano scelto per promuovere il film in radio, si sentiva Driver cantare una canzone e lui non ce l'ha proprio fatta, è scappato via. I giornali americani avevano già raccontato di questa sua fobia, che non si limita peraltro alla voce: Adam non riesce neanche a rivedersi in scena, evita le proiezioni dei film che ha girato e quando (per un film dei fratelli Cohen) si è trovato costretto ad assistere alla prima di una pellicola in cui aveva recitato, si è sentito male: «Il mio corpo è diventato freddo – ha raccontato – e mi è venuto da vomitare».

LEGGI ANCHE --> Porsche protagonista di Star Wars. Disegna un caccia stellare per il nuovo film della saga di fantascienza

Il conduttore e il regista del programma radiofonico hanno ammesso il loro stupore dopo la fuga dell'attore: «Ancora non riusciamo a capire perché se ne sia andato». Avendo capito che l'ascolto delle clip del film lo mettevano a disagio, il conduttore Terry Gross lo aveva invitato a togliersi le cuffie. «Ma lui è uscito dallo studio a programma in corso, e il tecnico del suono ci ha informato che si era allontanato dal palazzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA