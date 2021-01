Covid, focolaio a St.Moritz: due alberghi in quarantena, contagiati da una variante del virus

Le autorità sanitarie svizzere hanno messo in quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz dopo la scoperta di un focolaio di una variante del coronavirus. Lo riporta il Guardian. Sono dodici i casi di Covid individuati finora nella cittadina, non è stato precisato se la variante che li ha contagiati sia quella britannica o quella sudafricana. Da domani inizieranno i test di massa sui 5.200 abitanti della popolare località sciistica, mentre ospiti e personale dei due alberghi saranno testati in giornata.

APPROFONDIMENTI I PROVVEDIMENTI Nuovo Dpcm firmato da Conte, dai bar agli spostamenti tutte le nuove... POLITICA Sci, Kompatscher: «Alto Adige, dal 18 gennaio apertura impianti... IL FOCUS Spostamenti in zona arancione, deroga sulle seconde case nella stessa...

Nuovo Dpcm, il Lazio diventa arancione: zona rossa per tre Regioni, ma la Lombardia fa ricorso

Spostamenti in zona arancione, deroga sulle seconde case nella stessa regione. Resta lo stop allo sci

Ultimo aggiornamento: 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA