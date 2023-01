Netflix realizza una versione reale di «Squid Game»: concorrenti ricoverati in ospedale per il freddo

Netflix sta producendo, in segreto, una versione reale del gioco della serie «Squid Game». Mentre avvenivano le riprese del game-show - si legge sul Sun - molti concorrenti hanno dichiarato di essersi congelati a causa delle basse temperature: un concorrente è stato anche trasportato in ospedale. Il numero dei partecipanti è di 456: l'uno contro l'altro competono per un premio record di 3,7 milioni di sterline.





Cosa è successo

La versione reale di Squid Game si è trasformata in un incubo gelido. La piattaforma sta filmando segretamente un game show nel Regno Unito basato sul successo televisivo del gioco mortale.



I concorrenti hanno trascorso ore all'aperto con una temperatura di -3°C: dovevano rimanere completamente immobili per vincere una partita. I produttori stavano filmando il primo gioco «Red Light, Green Light» quando i concorrenti hanno iniziato a sentirsi male. Uno di loro ha raccontato: «Anche se l'ipotermia è entrata in azione, le persone erano disposte a rimanere il più a lungo possibile perché c'erano molti soldi in gioco. Troppi erano determinati a non muoversi, quindi sono rimasti lì troppo a lungo».





«Potevi sentire qualcuno gridare 'dottore' e l'equipaggio si precipitava avanti. Siamo finiti lì per 30 minuti tra una ripresa e l'altra. Alcuni stavano strisciando alla fine», ha detto un membro dell'equipe medica.





I giocatori hanno detto a The Sun: «. La gente se n'è andata in lacrime». Un giocatore esausto è stato portato via in barella e altri hanno dovuto strisciare fino al traguardo. «C'erano persone che arrivavano pensando che sarebbero diventate milionarie, ma se ne sono andate in lacrime», ha sottolineato un membro dello staff.

Players in Netflix's real-life Squid Game 'scream for medic and are stretchered off set after temperatures plummet' while filming in Bedford for contest with the largest cash prize in TV history



British Press pic.twitter.com/KQzHN7ssLH — HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@Hak_0606) January 25, 2023



Il game show

Il game show è stato filmato segretamente ai Cardington Studios, un'ex base della Raf (aeronautica militare del Regno Unito) vicino a Bedford. Alcuni giocatori sono arrivati ​​da paesi lontani come gli Stati Uniti e l' Australia: hanno soggiornato in un hotel di Londra, poi lunedì presto sono stati portati sul set in autobus.

Centinaia concorrenti sono stati eliminati al primo turno. I «sopravvissuti» sono rimasti in letti a castello nello studio, come nello show televisivo.Le riprese dovrebbero continuare fino al mese prossimo.



Netflix ha dichiarato: «Netflix, Studio Lambert e The Garden si prendono cura dei concorrenti con la massima priorità e le pause regolari per il bagno, l'acqua e il cibo sono una pratica categoricamente standard della produzione».