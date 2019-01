Conosce un uomo su Facebook e lo sposa 10 mesi dopo. Poi scopre che è milionario

Ultimo aggiornamento: 12:47

Una storia d'amore travolgente, nata online e finita con un matrimonio dopo soli dieci mesi, si è trasformata anche in una favola moderna quando la sposa ha scoperto che il suo futuro marito era un "principe" milionario sotto mentite spoglie.La Cenerentola si chiama Nguyen Van Anh, una donna vietnamita che ha incontrato suo marito attraverso i social media e alla fine lo ha sposato 10 mesi dopo. Van Anh ha intrapreso la sua carriera lavorativa subito dopo essersi laureata all'Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi nel 2015. Nonostante il suo relativo successo sul lavoro, sentiva che alla sua vita mancava qualcosa. Nononstante ammiratori e pretendenti, è rimasta single per la maggior parte della sua vita da adulta.La svolta è arrivata in un giorno di maggio del 2016, quando ha visto la foto di uno dei suoi idoli in compagnia di un uomo apparsa sulla sua bacheca Facebook. Pensando che l'uomo potesse conoscere il suo idolo, lo ha contattato nella speranza che potesse presentarli. L'uomo, che si chiama Dang Tuan, le ha risposto di non conoscere il suo idolo personalmente, ma la conversazione è andata avanti fino a quando a entrambi è apparso chiaro che andavano molto d'accordo. Dang Tuan all'epoca viveva e lavorava in Russia, ma nonostante non avessero mai avuto l'occasione di vedersi di persona, i due diventarono ufficialmente una coppia dopo 6 mesi di chat.Raggiunti i dieci mesi di relazione a distanza, Dang Tuan e van Anh hanno deciso di sposarsi. Tuttavia, i genitori di Van Anh inizialmente si sono dimostrati contrari alla scelta della figlia, avvertendola di non sposare qualcuno conosciuto solo online. E così, per dimostrare la sua serietà, Dang Tuan è volato in Vietnam per incontrare i genitori di Van Anh e chiedere la loro benedizione.Solo quando Van Anh è andata in Russia per finalizzare i dettagli del matrimonio ha scoperto quanto il suo fidanzato le stava nascondendo: Dang Tuan è in realtà un ricco uomo d'affari, direttore generale di un famoso marchio di moda internazionale, e aveva nascosto la sua posizione perché temeva potesse influenzare il corso della loro relazione.La coppia si è sposata con un matrimonio sontuoso in un hotel a cinque stelle ad Hanoi, in Vietnam, il 9 aprile 2017. Ora vivono in Russia con i loro due bellissimi bambini. Van Anh avrebbe poi confermato di essersi innamorata della personalità di suo marito e che lo avrebbe sposato indipendentemente dal suo stato finanziario.