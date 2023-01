Sposa perde il matrimonio perché il volo è cancellato per il maltempo: «Ho perso 70mila euro»

A causa di un volo cancellato non ha fatto in tempo ad arrivare all'altare e il suo matrimonio è saltato, facendole perdere migliaia di euro. La sfortunata storia è accaduta a Katie Demko, che doveva sposarsi in Belize con il suo fidanzato Michael il 30 dicembre. Tutto era pronto, lo sposo era già lì e lei doveva solo raggiungerlo il 27 di dicembre. Tuttavia, a causa della tempesta polare che ha colpito gli Stati Uniti in quei giorni centinaia di voli stono stati annullati, tra cui quello di Katie. La sposa ha cercato altre soluzioni, ma in tre giorni non è riuscita a trovarle. Il 30 dicembre ha passato la mattina a piangere in aeroporto e ha trascorso il capodanno da sola.

Il volo cancellato e il panico

Tutto è iniziato con un annuncio all'autoparlante dell'aeroporto poco prima dell'imbarco: il volo di Katie era stato cancellato perché mancavano tre assistenti di volo. Ha cercato quindi un altro volo per lei e i suoi figli in modo da arrivare in tempo per la cerimonia del 30 dicembre. «Avevo sette agenti di viaggio e tutta la mia famiglia ha cercato per 18 ore un modo per portarci lì» ha raccontato Katie, ma le soluzioni erano introvabili per via del maltempo e della cancellazione di tantissimi voli in tutti gli Stati Uniti. «Abbiamo anche pensato di prendere un volo per Cancún e prendere un autobus che ci portasse in Belize. Non c'era niente». Impossibile anche "scambiare i biglietti" con gli amici che dovevano partire mercoledì, perché la compagnia aerea non lo ha permesso.

«Ho perso oltre 70mila euro»

La compagnia aerea Southwest ha rimborsato il volo della donna, che è riuscita anche ad annullare molti servizi che aveva prenotato per il matrimonio (fotografia, allestimento). Tuttavia l'hotel dove alloggiavano gli ospiti non ha concesso rimborsi: «In totale abiamo speso oltre 70mila dollari per le stanze al Victoria House» che non sono state rimborsate. Alla fine la data del matrimonio è stata spostata. Katie e Michael dovevano festeggiare il capodanno come marito e moglie e invece si sono augurati buon capodanno a distanza parlando al telefono.

