Lasciata prima del matrimonio, parte per il viaggio di nozze (già pagato dai suoceri) con la mamma

Lasciata a un passo dall'altare. Una scena "tragica" riprodotta in molte commedie romantiche (dove la donna trova quasi sempre l'amore della sua vita poco dopo), ma che nella vita reale succede più spesso di quanto non si creda.

Lacie Gooch è una giovane americana che, suo malgrado, è stata protagonista di una rottura di questo tipo. Il suo ragazzo infatti, dopo cinque anni di fidanzamento, ha deciso di rompere con lei proprio il giorno prima del loro matrimonio. Lacie però ha "retto botta" , come si dice in questi casi, e anziché perdersi in un lungo pianto ha fatto qualcosa di decisamente inconsueto. La quasi sposa, nonostante tutto, ha deciso di partire lo stesso in "viaggio di nozze" ma con una compagna d'eccezione: sua madre. Viaggio che tra l'altro era già stato pagato dei genitori dell'ex.

La ragazza ha poi scelto di condividere la sua storia su TikTok, rispondendo ai contenuti di una influencer che, durante una diretta, aveva chiesto ai suoi follower, quale fosse stato il loro gesto più assurdo mai fatto dopo una rottura. Il video è diventato subito virale su tutti i social network raggiungendo in poco tempo 10,4 milioni di visualizzazioni e innumerevoli commenti in cui la giovane donna veniva lodata per aver preso la rottura in modo così positivo. «È stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto» ha detto Lacie.

