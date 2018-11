Il fidanzato muore nell'incidente aereo della Lion Air, il giorno delle nozze si veste da sposa e posta le foto su Instagram

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La data per il matrimonio era fissata:. Per, due giovani indonesiani, il tempo dei festeggiamenti si stava avvicinando. Ad interrompere la loro storia d'amore, una tragedia. Un disastro aereo, quello delladel 29 ottobre scorso, in cui ha perso la vita anche, un italiano di 27 anni. Nel volo di collegamento tra, c'erano 189 persone. Nessun sopravvissuto, neanche Rio Nanda Pratama, il futuro sposo.LEGGI ANCHELa giovane indonesiana però, non ha voluto rinunciare all'idea di quell'amore da rendere ufficiale col matrimonio. E ha deciso di prepararsi, di vestirsi da sposa e mettere al dito la fede nuziale. Come se quell'11 novembre fosse ancora una data felice e da festeggiare. Intan Syari, la sposa triste, si è fatta fotografare e ha postato le immagini su Instagram per rendere pubblico il suo stato d'animo.«Anche se provo un dolore che non posso descrivere, ho ancora un sorriso per te. Non posso essere triste ma devo essere forte come mi hai sempre detto di essere», scrive la giovane indonesiana sul suo profilo.«Se non riuscissi a tornare in tempo per il matrimonio» aveva detto in tono scherzoso, il giovane alla fidanzata con cui quale era legato da 13 anni, «indossa il vestito da sposa, truccati, prendi delle rose bianche, fatti scattare delle belle foto e mandamele». E Intan così ha fatto.