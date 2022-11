Sposa il suo bambolotto di pezza ma lo lascia dopo 1 anno: «Mio marito mi ha tradita, lo hanno visto entrare in un motel». Il video è virale

C'è chi sposa con se stesso, chi sposa il proprio pet e ora c'è anche chi sposa la propria bambola. È questo che ha fatto Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, che si è vista donare dalla mamma l'uomo della sua vita. Stanca delle lamentele della donna che non riusciva a trovare l'anima gemella la madre ha pensato bene di creare il marito ideale, home made. Così a casa di Meirivone è arrivato Marcelo e la sua vita è cambiata.

Marito mammone, porta (a sorpresa) anche la madre in vacanza, la moglie lo lascia in aeroporto con la suocera. «Ha comprato i biglietti di nascosto»

Sposa la propria bambola, ma la lascia 1 anno dopo: «Mi ha tradita»

Il 18 dicembre 2021, la coppia innamorata si è sposata in una cerimonia di matrimonio a cui hanno partecipato 250 invitati, e non passò molto tempo prima che mettessero al mondo il loro bambino (anche lui di pezza) Marcelinho. Il piccolo è "nato" con un "parto in casa" grazie all'aiuto di un'infermiera e medico. Ma a solo un anno da quello Yes I Do sono arrivate le prime crepe nel rapporto. Meirivone, dal Brasile, afferma infatti che lei e Marcelo ora dormono in stanze separate dopo che lei ha scoperto che lui l'aveva “tradita” con un'altra donna. Ha confessato tutto su un video TikTok , che ha registrato 1,6 milioni di visualizzazioni e oltre 120.000 Mi piace.

La scoperta

«L'ho scoperto tramite un'amica che mi ha detto di aver visto Marcelo entrare in un motel con un'altra donna mentre io ero ricoverata in ospedale con Marcelinho, nostro figlio, che aveva un virus». Tra qualche giorno avrebbero dovuto festeggiare il loro primo anno di nozze ma ora la relazione è appesa a un fio. «All'inizio pensavo stesse mentendo, ma poi ho iniziato a guardare attraverso il suo telefono e ho visto le conversazioni, il che mi ha fatto capire che mi stava tradendo davvero. Ha continuato a negare tutto e ha detto che mi ama molto, oltre a chiedere perdono tra le lacrime».

Is this what it's come too 👇



Woman who married rag doll says relationship is 'hanging on a thread' after he 'cheated'https://t.co/UoDLBOC26L — airborne assault services (@Wayne57072607) November 15, 2022

Il litigio

Marcelo quindi, secondo la 37enne, non è pronto a far finire il matrimonio. «La discussione è stata brutta nostro figlio piangeva, quindi gli ho gridato: 'Vedi cosa hai fatto?' Gli ho chiesto chi fosse la donna e lui non ha risposto». Negare sempre questa è la regola per tutti, bambole comprese. Anche se inizialmente pensava di cacciare completamente fuori di casa il marito fedrigafo, ha accettato di lasciarlo restare per il bene dei suoi figli, Carol e Diego, e del loro "piccolo" Marcelo. «Volevo metterlo fuori casa ma il nostro bambino sta crescendo e in questa fase suo padre gli mancherà molto. Inoltre, l'amore che provo per lui mi ha fatto perdonare - non del tutto - ma non lo so. Non credo che potrei vivere senza mio marito. Ho bisogno di parlare con lui, deve giurarmi che non lo farà piu' sennò lo lascerò per sempre».

Sposo arriva al suo matrimonio dentro una bara: «È un funerale?», ospiti in imbarazzo. Il video fa il giro del web

I commenti

Nel montaggio del video condiviso su TikTok, si potevano vedere Marcelo e Marcelinho seduti insieme sul divano dove era stata bandita la bambola donnaiola. Un certo numero di follower ha preso parte ai commenti per rassicurare Meirivone dicendole che «andrà tutto bene», con una persona che la esorta «parla con lui, prova a superare questo».