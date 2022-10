Sposa in abito nero al matrimonio per dispetto ai suoceri invadenti: «È il vestito della vendetta»

La sposa in abito nero, come Sarah Jessica Parker alle sue nozze nel 1997. Ma il motivo questa volta è completamente diverso. Il matrimonio tanto atteso si era trasformato in un incubo per colpa dei suoceri troppo esigenti che volevano "dirigere tutto" e costringerla a mettere da parte il suo lavoro. Ma lei si è vendicata indossando un abito nero da soli 40 euro. È la storia al limite dell'incredibile raccontata su Reddit da una donna inglese. Il racconto arriva anni dopo il matrimonio quando ormai la coppia è separata.

«I suoceri hanno boicottato il mio lavoro»

«Gli ex suoceri volevano che il mio matrimonio fosse fatto a modo loro, ma ho rifiutato. Il mio ex sapeva che stavo lavorando per una promozione e l'ha detto ai suoi genitori che hanno deciso di sabotarmi» racconta la donna. «Hanno fatto in modo che mio marito litigasse con me a casa tutti i giorni, così io ero sempre troppo stanca per concentrarmi sul lavoro. Quando ho chiesto un po' di pace mi ha detto di arrendermi alle insistenze dei suoi genitori sulla cerimonia». Così la donna ha accettato le condizioni, ma ha deciso «Che era necessaria una piccola vendetta».

La vendetta con il vestito

Per vendicarsi la donna ha architettato un piano "diabolico". Ha comprato un abito da 40 dollari nero per usarlo come abito da sposa. Poi ne ha acquistato un altro da 500 dollari per la cerimonia di promozione del suo lavoro facendo in modo che tutta la famiglia del marito sapesse della sua decisione. Inutile dire che la scelta di un abito economico, e per giunta nero, abbia fatto inorridire i suoceri.

Infine, ha regalato l'abito costoso indossato all'evento di lavoro a una cugina del marito. "quell'abito continua ad essere indossato , anche a distanza di anni negli eventi familiari, ricordando il mio affronto alla mia ormai ex suocera" ha scritto su Reddit la donna.

Perchè la donna si è sposata comunque

Molte persone si sono chieste perché la donna abbia deciso di andare avanti con il matrimonio "La vera storia qui è che il matrimoio sia andato a buon fine". Tra i commentatori, in molti hanno ipotizzato che la donna fosse stata obbligata a sposarsi (ad esempio per regolarizzare la sua condizione di straniera in un paese oppure per motivi economici).