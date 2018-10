Il portiere colpisce il palo e perde i sensi, il compagno di squadra gli salva la vita VIDEO

Ultimo aggiornamento: 17:00

Molta paura, ma per fortuna senza conseguenze grazie anche al sangue freddo di, per, portiere francese dello. Alla fine, il risultato finale, una brutta sconfitta per 4-2, è passato decisamente in secondo piano.LEGGI ANCHELo Sporting, ospite del, si trovava in svantaggio di un gol quando, sul finire del primo tempo, i padroni di casa hanno raddoppiato. Nel vano tentativo di tuffarsi e respingere il pallone, però, il 34enne estremo difensoresi è schiantato con la testa contro il palo alla sua destra, perdendo immediatamente i sensi. Il compagno di squadra, l'uruguagio, è stato il più lesto a soccorrerlo., 28enne centrocampista della Celeste, si è subito avvicinato al suo portiere, tirandogli fuori la lingua con le dita in modo da evitare soffocamenti. Nel frattempo, i medici sono intervenuti per soccorrere, che è uscito dal campo lasciando spazio alla sua riserva, il brasiliano Renan Ribeiro. La partita è finita 4-2, con il secondo gol dellorealizzato proprio da, che però sarà ricordato soprattutto per il suo gesto eroico.