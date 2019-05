Anziano le chiede di essere gentile con i passeggeri, lei lo spinge giù dal bus e il 74enne muore

In un video ripreso da alcune telecamere di sorveglianza a Las Vegas, si vede una ragazza spingere fuori da un autobus un uomo di 74 anni, morto diversi giorni dopo in ospedale per le ferite riportate dopo la caduta. Il motivo? L’anziano le aveva semplicemente chiesto di essere più gentile con gli altri passeggeri. Nel filmato si vede chiaramente il gesto della donna, che ora è accusata di omicidio. Ma riavvolgiamo il nastro della vicenda: Serge Fournier, dopo essere stato spinto giù dal bus, ha sbattuto la testa sul marciapiede che non gli ha lasciato via di scampo. È accaduto il 21 marzo scorso. La polizia, e il coroner della contea di Clark hanno ricostruito la dinamica della morte il 23 aprile, definendolo come «gesto volontario da parte della donna». Cadesha Michelle Bishop, 25 anni, è stata arrestata lunedì con un mandato di omicidio ed è stata assegnata ad un pubblico difensore durante la sua prima apparizione in tribunale prevista per domani. Il giudice ha ordinato per la Bishop, una cauzione di 100.000 dollari in attesa di dell’udienza preliminare.

Roma, l'autista del bus gli chiede il biglietto: anziano lo prende a bastonate e spacca il vetro

Scavalcano i tornelli della metro senza biglietto e aggrediscono le guardie: arrestati due stranieri



Nel rapporto della polizia c’è scritto che Fournier stava percorrendo il corridoio sul bus, quando ha chiesto alla ragazza, che aveva maltrattato altre persone, di essere più gentile con i passeggeri. È lì che è scattata la reazione folle nella testa della donna. Ora è accusata di aver spinto l’uomo fuori dalla porta “con una forza tale da non fare nessun passo”. Fournier ha trascorso un mese in ospedale prima di morire per le gravi ferite riportate. «Non importa quale sia la sua età, non avrebbe dovuto farlo. Le persone dovrebbero essere molto più pazienti», ha detto il vicino di casa, Trevor Taylor. «Serge - ha aggiunto - era una persona meravigliosa.

Un vicino speciale. Una persona molto carina e religiosa». Fournier lascia una moglie, che è disabile. Il Sun di Las Vegas ha riportato che la Bishop è stata identificata in parte da un disegno con la scritta “Love” sulla giacca e dallo zaino di suo figlio con sopra Spiderman. La polizia ha riferito che nel video si vede mentre va via tenendo per mano il bambino. La donna è stata condannata già altre due volte, nel 2014 e nel 2015, per reati minori.

Ultimo aggiornamento: 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA