Spider-man, fumetto primo albo venduto per oltre un milione di euro

Martedì 16 Gennaio 2024, 18:19

Una delle due copie esistenti del fumetto "The Amazing Spider-Man" n. 1 è stata venduta per la cifra record di 1.380.000 dollari (circa 1.270.000 euro) presso un'asta della casa d'aste Heritage Auctions a Dallas, Texas. L'albo, pubblicato nel marzo 1963, ha superato di quasi tre volte il prezzo ottenuto da un'altra copia venduta a luglio 2023 per 520.380 dollari. Nella stessa asta dedicata ai fumetti americani dei supereroi, è stata venduta una delle due copie di "Superman" n. 1 per 2,34 milioni di dollari, quasi un record per il primo numero dell'albo dell'Uomo d'acciaio. Altri fumetti iconici hanno raggiunto prezzi elevati, con notevoli risultati per "All Star Comics" n. 8, "Showcase" n. 4 e "The Brave and the Bold" n. 28, tra gli altri.