Ex spia del KGB e magnate del petrolio russo trovato morto a Mosca, giallo sul decesso di Viatcheslav Rovneiko

Un'ex spia russa e magnate del petrolio, molto vicino al capo dell'intelligence di Vladimir Putin, è morto in circostanze misteriose vicino a Mosca. Viatcheslav Rovneiko, 59 anni, con ottimi agganci al Cremlino, è stato trovato senza vita nella sua casa. Secondo i rapporti locali, le circostanze della sua morte sono ancora da chiarire. Sul suo corpo, si legge nel referto, non sono stati trovati segni di violenza.

Si ritiene che Rovneiko fosse una spia del KGB dell'era della Guerra Fredda che ha lavorato in Belgio con Sergei Naryshkin, ora capo dell'SVR, l'agenzia di intelligence di Mosca. Secondo diverse fonti, il 59enne era molto vicino al miliardario Gennady Timchenko, uno degli oligarchi più fedeli di Putin.

L'ex socio in affari di Rovneiko era Leonid Dyachenko, la cui moglie Tatiana era la potente figlia di Boris Eltsin, primo presidente della Russia. La coppia ha fondato Urals Energy, uno dei tanti grandi operatori petroliferi con cui Rovneiko era in affari. La società è stata lanciata a Londra nel 2005 e, stando agli ultimi rapporti, aveva interessi commerciali legati al Regno Unito, Belgio, Lussemburgo e Cipro, secondo i rapporti.

Rovneiko si era laureato al prestigioso Istituto di Relazioni Internazionali (MGIMO) di Mosca, una scuola di addestramento per spie e diplomatici. I database aziendali russi mostravano l'ex spia come un uomo senza volto, noto per essere molto riservato. Era sposato con la collega studentessa MGIMO Irina, 63 anni, e il loro figlio Nikolay, 40 anni, lavorava come banchiere di investimenti a Londra e studiava alla Kingston University nel sud-ovest della città.

