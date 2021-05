Morto Spencer Silver, l'inventore dell'adesivo usato nei Post-it: aveva 80 anni

È morto il chimico americano Spencer Silver, inventore dell'adesivo usato nei Post-it. Aveva 80 anni. Ne danno notizia i media internazionali, citando la famiglia e l'azienda 3M.

Nato a San Antonio in Texas nel 1941, Silver era laureato in chimica presso l'Università di Stato dell'Arizona, conseguendo un master nel 1962 e un dottorato in chimica organica presso l'Università del Colorado a Boulder nel 1966, prima di assumere una posizione come capo chimico nei Central Research Labs della 3M.

Nel 1968 sviluppò un adesivo «a bassa adesività», abbastanza forte da tenere insieme i fogli, ma abbastanza debole da consentire che si staccassero di nuovo senza strapparsi. E poteva essere riutilizzato più volte. Tale adesivo venne brevettato nel 1972. L'inventore e scienziato Arthur Fry ha così sviluppato dei segnalibri utilizzando proprio l'adesivo di Silver.

I foglietti adesivi furono inizialmente commercializzati con il nome di Post 'n Peel in quattro città americane dal 1977 e poi come Post-it Notes dal 1980 in tutti gli Stati Uniti. Il prodotto è diventato in breve molto popolare e presto è stato venduto in tutto il mondo. Silver ha lavorato nella 3M fino al suo pensionamento nel 1996. E' nominato in oltre 30 brevetti. Ha ricevuto diversi premi per il suo lavoro, tra cui il 1998 American Chemical Society Award for Creative Invention e l'ammissione alla National Inventors Hall of Fame nel 2011.

