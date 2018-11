Rocce lunari all'asta da Sotheby's: tre frammenti del satellite della Terra saranno battuti dalla casa d'aste a New York in una serata dedicata all'esplorazione spaziale. I tre frammenti, che hanno una stima di partenza fino a un milione di dollari, furono riportati sul nostro pianeta ai primi anni '70, non dagli astronauti delle missioni Apollo, ma da una sonda sovietica, il Luna-16, e poi donati in piccolissima parte a Nina Ivanovna Koraleva, la vedova del pioniere del programma spaziale sovietico, Sergei Korolev. La Koraleva a sua volta li aveva messi all'incanto nel 1993: ad acquistarli per 442 mila dollari era stato il collezionista americano che li ha adesso affidati a Sotheby's per la vendita organizzata nell'ambito delle celebrazioni per i 50 anni dello sbarco sulla Luna. I tre frammenti sono, secondo Sotheby's, le uniche rocce lunari legalmente in mani private. Saranno messi in vendita con altri cimeli della corsa allo spazio, tra cui il registratore di voce della prima missione che nel 1963 portò una donna, la cosmonauta Valentina Tereshkova, in orbita attorno alla terra.

