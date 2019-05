Sparatoria all'università: almeno sette persone ferite, tre in gravi condizioni

Sette persone sono rimaste ferite - tre di queste versano in condizioni critiche - a seguito della sparatoria avvenuta all'alba all'interno dell'università di Ball State nello stato dell'Indiana. A confermarlo sono state fonti della polizia citate dall'emittente Cbs, secondo cui la sparatoria è avvenuta alle primissime ore di oggi in un alloggio nella parte ovest del campus. Il responsabile è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: 18:05

Sette persone sono state colpite e trasportate all'ospedale della zona. Tre ragazzi sono ricoverati in condizioni critiche. Una persona è stata arrestata dalla polizia di Muncie. La polizia ha interrogato le persone che erano sulla scena nel tentativo di identificare il tiratore. E ha detto che le persone alla festa erano in età universitaria, ma inizialmente non hanno comunicato se erano studenti di Ball State.Il confine del campus Ball State è a meno di 300 metri dalla scena della sparatoria. Ball State University ha rilasciato un avviso online alle 1:04 am avvisando gli studenti di stare lontano dalla zona. Circa 40 minuti dopo, l'università ha rilasciato un altro avviso che diceva che non esisteva più una minaccia per il campus.