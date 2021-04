Stati Uniti, sparatoria in Texas: un morto e 5 feriti (4 gravi). È caccia all'assalitore

Almeno una persona sarebbe deceduta nel corso della sparatoria avvenuta in un'azienda che produce arredamenti per la casa a Bryan, in Texas, a circa 160 chilometri da Houston. Altre cinque persone sono rimaste ferite (di cui quattro gravi). La persona sospettata di aver aperto il fuoco è ancora in fuga. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un dipendente che avrebbe aperto il fuoco davanti a un magazzino dell'impresa dove in quel momento si trovavano diversi impiegati. L'incidente poche ore dopo che il presidente americano Joe Biden ha annunciato una prima stretta sulle armi da fuoco.

