Sono almeno 18 le persone rimaste colpite nella sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso. Uno di loro sarebbe morto. Lo riferisce la tv Ktsm, affiliata alla Nbc, precisando che la gravità delle ferite non è nota.

Shooter in El Paso! Be safe out there pic.twitter.com/Q2gwZQI7F2