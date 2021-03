Sparatoria in un supermercato in Colorado: arrestato un uomo. La polizia: «Non uscite di casa»

Sparatoria in un supermercato "King Soopers" a Boulder, in Colorado. Ci sono segnalazioni di feriti, ma non sono attualmente disponibili ulteriori dettagli. Le forze dell'ordine sono arrivate rapidamente sul posto, dove è presente anche la squadra Swat, insieme a diverse ambulanze. Testimoni oculari hanno condiviso video che mostrano gli agenti che ordinano al sospetto di uscire dal negozio con le mani alzate e arrendersi.

Le riprese aeree della scena della sparatoria in un supermercato 'King Soopers' a Boulder, in Colorado, hanno mostrato una massiccia risposta della polizia e almeno sei ambulanze. Lo riferisce la Cnn.

Testimoni della sparatoria hanno riferito a diversi media Usa di aver udito spari mentre si trovavano all'interno del negozio e di essere scappati via. Una fonte della polizia ha dichiarato all'Abc che le forze dell'ordine sono intervenute sul posto a seguito della segnalazione di una persona ferita a colpi d'arma da fuoco nel parcheggio del supermercato, spiegando anche che il sospetto - che sarebbe stato armato di una pistola a canna lunga - avrebbe poi aperto il fuoco sugli agenti.

🚨#BREAKING Police has captured the mass shooter as he now is being walked away in handcuffs by police into custody as footage shows the shooter cover in a blood down his leg. Reports are saying 7 confirmed dead and 15+ injured numbers are likely to rise #Boulder #Colorado pic.twitter.com/E1lFuYlbyZ

— R A W S 🚨 L E RT S (@RawsAlerts) March 22, 2021