Sparatoria in South Carolina, 5 morti (anche 2 bimbi). Oggi Biden annuncerà giro di vite sulle armi

Tragedia in South Carolina nel giorno in cui il presidente americano Joe Biden si appresta ad annunciare un giro di vite sulle armi da fuoco. Almeno cinque persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, una cittadina dello stato statunitense. Tra le vittime due bambini e i loro nonni.

Horrified to learn of mass shooting in Rock Hill SC, where I live. Victims included a doctor who has treated me many times.

The stories are far too common. I will be thinking about this for quite a while and of family needlessly destroyed.

«La violenza con le armi è un'epidemia. È una crisi sanitaria pubblica. Sono orgogliosa di essere parte di un'amministrazione guidata» da un presidente «che combatte da tempo per misure di buon senso sulla sicurezza delle armi. Oggi rappresenta un grande passo in avanti per rendere i nostri bambini e le nostre comunità più sicure», ha twittato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. L'annuncio di una stretta sulle armi da fuoco da parte dell'amministrazione Biden è atteso entro poche ore.

Gun violence is an epidemic. It is a public health crisis. And so proud to be a part of an administration led by a longtime fighter for common sense gun safety measures @POTUS. Today is a great step forward to making our kids and communities safer. — Jen Psaki (@PressSec) April 8, 2021

