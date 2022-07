Sparatoria a Chicago durante la parata del 4 luglio, 5 morti e 19 feriti. È caccia al killer

Cinque morti e 19 feriti. È questo il tragico bilancio della sparatoria avvenuta oggi Highland Park, nella zona nord di Chicago, durante la parata per i festeggiamenti per il 4 luglio. A confermarlo è la polizia locale. Alcuni testimoni avevano parlato di tre copri stesi sull'asfalto e coperti da lenzuola bianche, mentre il governatore dell'Illinois, in un primo momento, aveva diffuso una nota nella quale si riportava che nove persone erano state colpite dagli spari. .

La parata

La parata era cominciata alle 10 ora locale ma è stata interrotta 10 minuti dopo, quando secondo testimoni sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco (20-25) ed è cominciato un fuggi fuggi generale con molte persone insanguinate. Un reporter del Chicago Sun-Times ha visto coperte stese su tre corpi a terra. Secondo i media locali, la polizia sta pattugliando la zona alla caccia del killer, mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall'area della sparatoria. «Non è sicuro qui, tornate a casa», hanno detto gli agenti alle persone che stavano partecipando alla parata.

Il racconto

«All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero spari». Lo ha raccontato alla Cnn una testimone della sparatoria alla periferia nord di Chicago durante la parata del 4 luglio. «Poi ho iniziato a vedere gente insanguinata che urlava e scappava e allora ho capito. È stato orribile», ha detto ancora la donna. «Era una scena caotica. Ho provato a chiamare la mia famiglia e ho scoperto che si erano rifugiati all'interno di un edificio vicino al percorso», ha detto un altro testimone che stava andando in macchina alla parata quando è iniziata la sparatoria e ha visto le persone fuggire da una parte all'altra