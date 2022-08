Stati Uniti, bimbo di 9 anni spara e uccide una 15enne in strada: giocava con la pistola di una parente guardia giurata

Ancora una tragedia legata all'uso delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Stavolta la vittima della sparatoria è una ragazzina di 15 anni uccisa accidentalmente da un bambino di 9 anni mentre giocava con una pistola carica. L'incidente è avvenuto a Baltimora (Maryland) sabato sera, intorno alle 20 locali.

La vicenda

Come ha riferito la polizia, la vittima, Nykayla Strawder, si trovava sulla sua veranda all'Edmondson Village, quartiere sud-est di Baltimora, quando è stata colpita alla testa, ed è stata poi dichiarata morta in un ospedale locale. Il bambino stava giocando con una pistola carica di una parente che lavora come guardia di sicurezza armata e gli è partito un colpo. Secondo il Baltimore Sun non appena avvenuta la tragedia, il bambino ha lasciato cadere a terra l'arma ed è scappato, ma non sarà accusato penalmente vista la giovane età. «Voglio che i bambini siano più al sicuro, sbarazzatevi di queste pistole», ha detto la madre della ragazzina, Nykerah Strawder, tra le lacrime: «Ho perso mia figlia, non sarò mai più la stessa».

