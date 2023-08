Sparatoria a Seattle, tre morti e sei feriti in una sala narghilè

Una sparatoria di massa in una sala narghilè nel sud di Seattle ha provocato tre morti e sei feriti domenica mattina. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato tre vittime ferite da arma da fuoco, due uomini, di 22 e 32 anni, e una donna di 30 anni. La polizia di Seattle ha tentato misure salvavita fino all'arrivo dei medici dei vigili del fuoco di Seattle. Nonostante tutti gli sforzi per salvare la vita, i due uomini sono morti sul posto. La donna è stata portata all'Harbourview Medical Center (HMC) in condizioni critiche e in seguito è morta per le ferite riportate.

Molteplici segnalazioni di vittime ferite da arma da fuoco arrivate all'Harborview Medical Center sono arrivate mentre gli agenti erano ancora sulla scena della sparatoria. Gli agenti si sono recati all'HMC per interrogare le vittime e gli eventuali testimoni.