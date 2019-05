Denver, sparatoria in una scuola vicino Columbine: un morto e 8 feriti. Due studenti arrestati

Il tragico bilancio dell'ennesima sparatoria in una scuola statunitense è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni. Due studenti sono stati arrestati a Denver nell'assalto a una scuola privata. Lo ha riferito la polizia, sottolineando come a pochi chilometri di distanza nel 1999 si consumò la strage della Columbine School, in cui proprio due studenti uccisero 12 compagni e un professore. Donald Trump è stato informato sui dettagli della vicenda e ha contattato le autorità locali.

At least 1 student has died and 8 more are injured in a shooting at #HighlandsRanch middle school in Denver pic.twitter.com/WF6fizttyh

