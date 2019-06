Sparatoria al liceo, il poliziotto si nascose: arrestato dopo un anno

Quando il ventenne Nicholas Cruz entrò armato nel liceo di Parkland e cominciò a sparare, c'era un poliziotto nelle vicinanze, che però non intervenì. Adesso, più di un anno dopo, quel poliziotto è stato arrestato. Si chiama Scot Peterson, ha 56 anni e all'epoca della strage - che avvenne il 14 febbraio del 2018 e costò la vita a 17 persone tra studenti, professori e personale scolastico - era il vicesceriffo della contea in Florida e aveva l'incarico di sorvegliare sulla sicurezza della scuola.



L'arresto di Peterson arriva al termine di un'indagine durata un anno e tre mesi. I reati che gli vengono contestati sono di abbandono di minori, negligenza colposa e falsa testimonianza, per aver fornito una versione dei fatti che non corrisponde alla realtà. Pur rendendosi conto di quanto stava accadendo, l'agente si tenne a distanza da una sparatoria di cui avrebbe potuto quantomeno limitare i danni salvando qualche vita.



(Nella foto, Scot Peterson in un video ripreso durante un intervento pubblico nel 2015)

