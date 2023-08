Sparatoria in un negozio in Florida, quattro morti. Il killer odiava gli afroamericani

Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. Lo riporta Fox news. Secondo la sindaca della città Donna Deegan un uomo si era barricato nello store ed è poi stato ucciso dalla polizia.

Il negozio nel quale è avvenuta la sparatoria si trova vicino al campus della Edward Waters University, una piccola università storicamente afroamericana. «Tutto questo è inaccettabile», ha detto la sindaca Deegan: «Una sparatoria già è troppo, ma queste sparatorie di massa sono davvero difficili da sopportare».

La sparatoria in un negozio di Jacksonville in Florida è stata motivata da odio razziale. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa precisando che tutte e tre le vittime sono afroamericana, la quarta persona morta è il killer che si è sparato dopo aver compiuto la carneficina.

Il killer che ha ucciso tre afroamericani in Florida prima di suicidarsi aveva un fucile d'assalto e una pistola. Lo riferisce la polizia in una conferenza stampa sulla strage in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville. Lo store si trova vicino al campus della Edward Waters University, una piccola università storicamente afroamericana. Le armi, ha precisato la polizia «non appartenevano ai genitori, erano del killer».