Sparatoria in chiesa durante la cerimonia a Salmon Arm, morto un uomo e ferita un'altra persona

Sparatoria in chiesa durante la cerimonia a Salmon Arm, in Canada, morto un uomo e ferita un'altra persona. Una persona è rimasta uccisa, un'altra ferita in una sparatoria avvenuta presso una chiesa della località di Salmon Arm, nell'ovest del Canada. A renderlo noto l'emittente CBC, precisando che l'incidente è avvenuto nella provincia della Columbia Britannica.

A sparare un uomo di 25 anni, poi arrestato dalle forze dell'ordine, che ha colpito a morte un uomo di 78 anni mentre nella chiesa era in corso una cerimonia.



Elder killed in Salmon Arm church shooting: family https://t.co/Iw4pHsCFgg — Trudy Handel (@poodlepower) 15 aprile 2019

