Finlandia, attacca studenti con una spada in un centro commerciale: almeno un morto e 10 feriti

Dieci feriti e un morto per un attacco in un centro commerciale in Finlandia. Sarebbe stato armato di spada l'uomo, arrestato, che ha colpito gli studenti di un istituto professionale che si trova all'interno di un centro commerciale a Kuopio, in Finlandia. Lo riferiscono testimoni, secondo cui l'uomo avrebbe estratto l'arma da una borsa prima di iniziare a colpire le sue vittime. L'aggressore, armato di spada, è stato arrestato ed è a sua volta rimasto ferito, secondo testimoni da colpi d'arma da fuoco sparati dalla polizia.

Secondo le informazioni fornite dalla polizia di Kuopio, «l'incidente è avvenuto nell'istituto professionale Savo, che si trova all'interno del centro commerciale Herman». La scuola, sul suo sito, ha scritto: «Si è verificato un grave incidente nella nostra sede. Le autorità ed il Savo Vocational College forniranno informazioni non appena disponibili».

Ultimo aggiornamento: 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA