Spara e uccide una bimba di 9 anni in casa, choc a Liverpool: è caccia al killer

Una bambina di nove anni è morta dopo essere stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Liverpool. L'assassino avrebbe sparato con una pistola, dopo aver fatto irruzione in una casa di Kingsheath Avenue nel quartiere di Dovecot, ieri sera verso le 22. La bimba è stata colpita in pieno petto ed è morta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate in seguito allo sparo. Anche un uomo e una donna sono rimasti feriti nello scontro a fuoco. L'uomo è stato colpito all'addome mentre la donna è stata colpita a una mano. La polizia della contea del Merseyside ha avviato una vera e propria caccia a l'uomo chiudendo tutte le possibili uscite della zona.

Sparatoria a Liverpool, uccisa una bimba di 9 anni

L'assistente capo della polizia, Jenny Sims, ha dichiarato: «la sparatoria è stata veramente scioccante, nessun genitore dovrebbe piangere la perdita di un figlio a causa di circostanze terribili come questa». Il parlamentare laburista di West Derby, Ian Byrne, il cui collegio elettorale include la strada della sparatoria, ha affermato che i residenti «stanno contribuendo tutti insieme come una vera comunità, aiutando la polizia e fornire loro quante più informazioni possibili».

My thoughts are with the little girl’s family, devastating news, for them and their community. https://t.co/XhASGoMMjs — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 23, 2022

La morte della bambina, di cui ancora non è noto il nome, è avvenuta dopo una serie di omicidi che recentemente hanno riempito le pagine delle cronache locali. Nella serata di di ieri è stata inoltre trovata uccisa una donna di 50 anni con una coltellata mortale al petto, in un parcheggio di un pub a Kirkby. Domenica scorsa invece la 28enne Ashley Dale è morta dopo essere stata anche lei ferita da colpi di pistola, nella zona di Old Swan a Liverpool.

La polizia sta ancora cercando due persone fuggite su biciclette elettriche dopo che Sam Rimmer, un ragazzo poco più che ventenne, è stato colpito a colpi di arma da fuoco a Toxteth lo scorso 16 agosto. Fra l'altro, proprio ieri è ricorso il 15esimo anniversario dell'assassinio a Liverpool di Rhys Jones, 11 anni, ucciso mentre tornava a casa da un allenamento calcistico, un crimine che sconvolse la Gran Bretagna nell'agosto del 2007. Per quella vicenda era stato condannato alll'ergastolo un 18enne, Sean Mercer.

