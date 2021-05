Spagna, volontaria abbraccia un migrante: il video fa il giro del web e gli haters si scatenano

Una volontaria della Croce Rossa spagnola, Luna Reyes, è diventata oggetto di polemiche dopo aver abbracciato un migrante senegalese sbarcato a Ceuta. Il video di Luna è diventato presto virale: si vede la volontaria della Croce Rossa che consola un uomo senegalese pochi istanti dopo lo sbarco. Qualche ora dopo la condivisione del filmato Luna Reyes ha reso privati ​​i suoi account sui social media dopo essere stata presa di mira dai sostenitori del partito di estrema destra Vox. Luna ha poi raccontato sul canale RTVE come gli estremisti hanno preso di mira i suoi profili social: «Hanno visto che il mio ragazzo era nero, non hanno smesso di insultarmi e di dirmi cose orribili e razziste». La volontaria ventenne ha anche detto che il suo gesto è la cosa più normale del mondo e ha rivelato che non aveva neanche capito il nome dell'uomo sul momento, ma aveva visto che stava combattendo contro la stanchezza e gli aveva dato dell'acqua.

APPROFONDIMENTI MAROCCO Migranti, «Così ho salvato il neonato a Ceuta».... MONDO Ceuta, migliaia di bambini migranti entrano nell'enclave:... SPAGNA Migranti marocchini entrano a nuoto a migliaia nell'enclave... CRONACA Ceuta, polizia marocchina apre i cancelli di confine: i migranti... PROGETTI Papa Francesco nel 2022 potrebbe andare in Spagna a chiudere...

[#GraciasLuna]

Somos una organización en la que hay muchas Lunas,que ayudan a diario a personas como las que llegan a Ceuta.O a Arguineguín.O a Canarias.O que están en tu barrio

En todo el mundo,#EnTodasPartes#Humanidad #Voluntariado #Independencia #Neutralidad

📸@BernatArmangue pic.twitter.com/wMOvJCVtEW — Cruz Roja Española (@CruzRojaEsp) May 19, 2021

La solidarietà su Twitter

Di fronte alle minacce le persone vicine a Luna si sono mobilitate sui social. I messaggi di solidarietà hanno superato gli insulti ed è stato creato l'hashtag #GraciasLuna, di tendenza in Spagna . «Non permetteremo che l'odio vinca» ha detto su Twitter Rita Maestre, consigliera del Comune di Madrid «Quelli di noi che vedono questo abbraccio come un simbolo del meglio del nostro paese sono più numerosi degli altri». Su Twitter è arrivata anche la solidarietà da parte dei presentatori televisivi spagnoli, degli artisti e dei più alti livelli del governo Sanchez come il ministro dell'economia Nadia Calviño e quello del lavoro Yolanda Diaz. In tutto questo Luna Reyes non ha rivolto troppa attenzione a tutto quello che le sta succedendo intorno poichè è ancora sconvolta dall'esperienza di essere in prima linea quando migliaia di migranti sono arrivati ​​a Ceuta nell'arco di 36 ore a nuoto.

Luna represents our very best. I couldn't be more proud of her and the millions of Red Cross and Red Crescent volunteers.#GraciasLuna, for shining a light. Gracias Luna, for showing the world what humanity looks like. https://t.co/hsAJM23G0U — Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) May 20, 2021

Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA