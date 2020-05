Virus, la Spagna riapre all'Italia: sì a voli aerei e traghetti, resta l'obbligo di quarantena per 14 giorni

Coronavirus, la Spagna riapre all'Italia: sì a voli aerei e traghetti: resta l'obbligo di quarantena per 14 giorni. Il governo spagnolo ha abrogato il divieto d'ingresso nel Paese, imposto oltre due mesi fa, per i voli e le navi passeggeri - ad eccezione di quelle da crociera - provenienti dall'Italia. La decisione è stata presa dal ministero dei Trasporti ed è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Rimane in vigore comunque, per tutti gli stranieri in arrivo nel Paese, l'obbligo di quarantena di 14 giorni imposto la settimana scorsa da Madrid. Lo riporta El Pais.

Ultimo aggiornamento: 13:57

