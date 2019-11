Spagna, Sanchez e Iglesias firmano l'accordo: «Sarà un governo progressista»

Il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez e il leader di Podemos Pablo Iglesias hanno firmato al Congresso il pre-accordo per la formazione di un governo di coalizione. In una conferenza stampa congiunta con Sanchez, Iglesias ha dichiarato: «Abbiamo raggiunto un pre-accordo per formare un governo di coalizione progressista che combini l'esperienza del Psoe e il coraggio di Unidas Podemos». Si tratta di un pre-accordo in quanto rimanda le nomine nella formazione dell'esecutivo a dopo il voto di fiducia.

Pedro Sanchez ha spiegato: «È un accordo per quattro anni, di legislatura. Sarà basato sulla coesione e la lealtà e aperto al resto delle forze politiche per costruire una maggioranza parlamentare». E prosegue: «Sarà un governo progressista o niente. Un governo progressista, che comprende le forze progressiste, che lavori per il progresso».

