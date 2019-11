Elezioni Spagna, socialisti in testa, l'ultra destra è terzo partito

Spagna, i socialisti in testa ma senza maggioranza. Secondo il sondaggio a campione condotto dall'emittente Rtve. Il partito di ultradestra spagnolo Vox avrebbe ottenuto alle elezioni di oggi più del doppio dei 24 seggi che aveva avuto alle elezioni dello scorso aprile. Secondo il sondaggio a campione condotto dall'emittente Rtve, Vox potrebbe contare su una forbice tra 56 e 59 seggi, diventando la terza forza della politica spagnola dopo socialisti e popolari.

Se i numeri del sondaggio a campione condotto dall'emittente Rtve saranno confermati, nessuno dei due blocchi, di centrosinistra e di centrodestra, riuscirebbe ad arrivare alla maggioranza assoluta per governare (176 seggi) in Spagna. Inoltre, il blocco di centrodestra formato da PP, Vox, e Cs sarebbe avanti con 155-164 seggi rispetto a quello di centrosinistra formato da Psoe, Up e Mp (147-156 seggi).



Ultimo aggiornamento: 20:22

