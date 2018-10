Svezia, bimba trova spada del V secolo mentre gioca nel lago di Vidöstern

Ultimo aggiornamento: 14:52

Un ritrovamento che ha dell'incredibile. Una ragazzina di appena otto anni, scavando sulla riva delsvedese di, in Tånnö, Småland, si è ritrovata tra le mani unadal valore inestimabile.LEGGI ANCHE«Ero fuori dall'acqua e mi divertivo a gettare nel lago pietre e bastoncini per vedere quanto lontano andassero quando ad un certo punto sono incappata in una specie di bastone», ha raccontato la giovane Saga Vanecek al quotidiano The Local. «L'ho tirato su e stavo quasi per lasciarlo cadere in acqua quando mi sono resa conto che aveva un manico, sembrava appuntito ed era arrugginito. Allora l'ho sollevato gridando "papà! Ho trovato una spada!"».Il ritrovamento, avvenuto all'inizio dell'estate, poco distante dalla casa per le vacanze dei genitori di Saga, è stato possibile anche perché quest'anno il livello dell'acqua del lago era particolarmente basso.Inizialmente si credeva che la spada avesse circa mille anni, ma il museo Jönköpings Läns che adesso la custodisce sostiene sia risalente al V o VI secolo. «È lunga circa 85 centimetri e conserva ancora frammenti di legno e metallo», spiega il museo che ora è ansioso di vedere il come si presenterà il reperto dopo il restauro.