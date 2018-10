Soyuz, guasto ai motori: atterraggio d'emergenza

Atterraggio d'emergenza per la Soyuz.

The Soyuz capsule has landed back on Earth carrying two crew members. Search and rescue teams are in contact with the crew and are en route to the landing location. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/G3IuAztH6O — NASA (@NASA) 11 ottobre 2018

Il razzo russo che stava portando in orbita alla Stazione spaziale internazionale gli astronauti Nick Hague e Alexey Ovchinin ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza a causa di una avaria avvenuta subito dopo il lancio avvenuto da Bikonur, in Kazakistan.

A pochi minuti dal lancio del veicolo spaziale è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Subito sono state disposte le procedure per l'atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati in kazakistan e ha dichiarato la Nasa, sono in buone condizioni.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:40am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroHague and Alexey Ovchinin leaves Earth on a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station. Watch: https://t.co/BjMDNrNorR pic.twitter.com/0Cfm0Uu2Jx — NASA (@NASA) 11 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 11:36

