Giovedì 20 Luglio 2023, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 22:05

Numerose altre animazioni e video inquietanti sono diventati virali anche sui social media nel tentativo di spiegare e delineare cosa è successo al Titan, il sottomarino imploso nel tentativo di raggiungere il Titanic. Ma ora sono emerse nuove analisi di esperti con simulazioni approfondite che mostrano i tempi esatti, in intervalli di millisecondi.

L'analisi

Il tedesco Ronald Wagner, che ha un dottorato di ricerca in ingegneria, ha utilizzato il software AutoCAD per spiegare come il sottomarino sia imploso. Usando clip fotogramma per fotogramma, mostra quanto accaduto e quanto velocemente è successo. Descrivendo i risultati della simulazione, il dott. Wagner ha dichiarato: "I passaggi sono in millisecondi. Il tuo cervello ha bisogno di 13 millisecondi per elaborare le informazioni dai tuoi occhi. Ciò significa che hai bisogno di 13 millisecondi per ottenere un'immagine. Per elaborare il dolore servono 100 millisecondi, quindi non avrebbero davvero sentito nulla".

0 millisecondi: lo scafo in fibra di carbonio di Titan inizia a collassare

La simulazione mostra che lo scafo in fibra di carbonio del sommergibile mostra i primi segni di danneggiamento e inizia a collassare verso l'interno.

2.182 millisecondi: lo scafo di Titano collassa a metà del suo diametro

La parte centrale del cilindro crolla a circa metà del suo diametro, ma il sommergibile sembra essere ancora intatto.

3.274 millisecondi: chiunque si fosse seduto al centro di Titan sarebbe stato schiacciato

Il cilindro è pizzicato abbastanza piccolo da aver schiacciato chiunque fosse seduto al centro della nave. A questo punto, lo scafo inizia a rompersi.

4.365 millisecondi: lo scafo di Titan cede completamente

La simulazione mostra che la parte centrale del sottomarino è crollata e si è separata al centro. Confuta la teoria secondo cui l'estrema pressione esterna avrebbe fuso lo scafo in un unico pezzo, con le cupole in titanio ancora intatte. Engineering.com afferma nel suo rapporto: “La separazione dello scafo e il flusso d'acqua combinati con frammenti di materiale composito avrebbero un orribile effetto polverizzante su qualsiasi tessuto animale, persino sulle ossa. Nessuno potrebbe essere lasciato intatto». A questo punto della simulazione, mancano ancora meno di cinque millisecondi da quando il sottomarino ha iniziato a collassare, ovvero almeno otto millisecondi più velocemente di quanto il cervello possa calcolare ciò che sta accadendo visivamente.

7,638 millisecondi: lo scafo in fibra di carbonio di Titan viene cancellato

Frammenti dell'anello e dello scafo in titanio vengono spinti nei cappucci terminali. Engineering.com afferma che se c'era "qualche speranza di trovare resti umani preservati dall'integrità dei cappucci terminali, questa simulazione dimostra il contrario".

13,495 millisecondi: i detriti di Titano si disperdono nell'oceano

Nel momento in cui il cervello umano potrebbe persino iniziare a elaborare le informazioni visive, i detriti si stanno sparpagliando intorno a quello che un tempo era il sommergibile. Lo scafo in fibra di carbonio è stato completamente frantumato in dozzine e dozzine di pezzi di detriti, di dimensioni variabili. I gusci in titanio rimangono ancora ma ora sono più vicini tra loro, probabilmente a causa della pressione ancora applicata ai cappucci terminali.

Cosa mostra la simulazione?

Entro 14 millisecondi, l'intero scafo del sottomarino Titan è passato dall'essere completamente intatto alla completa disintegrazione. Secondo engineering.com, l'analisi conferma che lo scafo in fibra di carbonio si sarebbe "frantumato in piccoli pezzi". Dicono che aiuta anche a spiegare perché, sebbene siano stati tutti recuperati pezzi di detriti più grandi, come il cappuccio terminale, la carenatura, il sistema di alimentazione e propulsione e le gambe, "non è stata trovata alcuna parte dello scafo in fibra di carbonio".