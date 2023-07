Mercoledì 12 Luglio 2023, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 19:10

Di tutti gli allarmi inascoltati, quello più importante sarebbe stato proprio all'interno del Titan. Nel sommergibile imploso, dove hanno trovato la morte cinque persone: tra cui Stockton Rush, il Ceo di Oceangate, la società che l'aveva costruito. Una spia luminosa che avrebbe dovuto avvertire i passeggeri di eventuali anomalie prima della completa distruzione. Un modo per evitare il peggio. Che, però, non avrebbe funzionato. O meglio: non sarebbe stato progettato correttamente, come spiega l'ingegnere Guido Gay, esperto dell'esplorazione delle profondità marine.

Come funziona l'allarme

«Da quanto sappiamo - spiega Gay -, sul Titan c'era un sistema di allarme. Ma non era quello corretto». Perché? «È l'ovalizzazione del cilindro un indizio che può portare a capire se il sottomarino è a rischio implosione». Quale soluzione? «Sarebbe bastato inserire una spia che indicasse che il cilindro si stava ovalizzando più del dovuto». E come ci si sarebbe dovuti comportare in tal caso? «A quel punto sarebbe stato sufficiente evitare di scendere in profondità e risalire. Evitando così il peggio».

Il diametro del cilindro

«A mio parere, per scendere in sicurezza si dovevano controllare i diametri del cilindro. Per verificare che durante la discesa il cilindro non si ovalizzasse a causa della pressione esterna. Perché, se questo avviene, diminuisce la resistenza fino all'implosione - prosegue Gay -. L'ovalizzazione è segno di difetti interni della costruzione». Ma cos'è il cilindro?

La forma sotto accusa

Solitamente a sfera, Rush aveva scelto per il Titan una forma a cilindro. Una vera e propria rivoluzione nel settore. L'obiettivo? Avere più spazio a bordo. Quale materia aveva scelto? La fibra di carbonio anziché il titanio. Due fattori che potrebbero aver contribuito all'implosione. Perché? La sfera è "la forma perfetta": la pressione dell'acqua è esercitata allo stesso modo su tutte le aree. Mentre il cilindro no. Aumenta i carichi di pressione nelle sezioni centrali. C'è poi il materiale. Il titanio è più resistente della fibra di carbonio. E, infine, un ultimo (ma non di importanza) fattore. L'usura. Il sommergibile infatti era stato sottoposto a diversi stress, numerose immersioni, che l'avrebbero portato alla distruzione fatale.