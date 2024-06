Giovedì 13 Giugno 2024, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 10:10

Il Kazan, un sottomarino a propulsione nucleare con missili da crociera, ha recentemente attirato l'attenzione delle forze armate occidentali con la sua presenza al largo delle coste di Cuba. Questo evento precede una serie di esercitazioni militari di Mosca nei Caraibi. La presenza del Kazan al largo di Cuba, insieme ad altre navi russe, rappresenta un segnale preoccupante per gli Stati Uniti e più in generale per le forze occidentali. Queste esercitazioni, oltre a rafforzare le relazioni tra Russia e Cuba, servono a mettere in mostra la crescente potenza e capacità della flotta sottomarina di Putin. Il sottomarino Kazan è stato accolto dagli sguardi curiosi dei residenti dell'isola caraibica, da colpi sparati a salve e dagli applausi delle autorità.

Un sottomarino temuto: le caratteristiche

Il Kazan appartiene alla classe Yasen, una linea relativamente nuova di sottomarini russi che ha sollevato preoccupazioni negli Stati Uniti e tra le forze armate occidentali per le sue avanzate capacità di attacco. La classe Yasen, il cui sviluppo è iniziato durante la Guerra Fredda, rappresenta una significativa evoluzione nella tecnologia sottomarina russa. Il primo sottomarino della classe, il Severodvinsk, è stato commissionato alla fine del 2013.

I sottomarini di classe Yasen, in particolare il Kazan, sono progettati per essere estremamente silenziosi, difficili da rilevare e molto ben armati. Il Kazan può trasportare una vasta gamma di missili da crociera, tra cui gli Oniks, i Kalibr e, in futuro, i missili ipersonici Zircon. Queste capacità gli consentono di attaccare obiettivi terrestri e marittimi con pochissimo preavviso, rendendolo un'enorme minaccia.

L'arrivo a Cuba

Insieme al sottomarino nucleare è giunta a Cuba anche una fregata russa, attraccando nel porto de L'Avana tra salve di cannone, lo sguardo curioso dei residenti e gli applausi dei diplomatici di Mosca. La fregata Ammiraglio Gorshkov e il sottomarino Kazan, accompagnati da un rimorchiatore e da una nave cisterna per il trasporto di carburante, hanno attraccato dopo aver condotto esercitazioni con "missili ad alta precisione" nell'Atlantico, come riferito dal ministero della Difesa russo.

Cuba ha dichiarato la scorsa settimana che la visita è una pratica standard per le navi provenienti da paesi amici, precisando che la flottiglia non è dotata di armi nucleari. Gli Stati Uniti, che monitorano attentamente la situazione, hanno confermato questa valutazione, con navi da guerra statunitensi e canadesi che seguono da vicino la flottiglia russa.

Impatto geopolitico

L'arrivo del Kazan a Cuba non è solo una visita di routine, ma una dimostrazione di forza in un momento di elevate tensioni internazionali. Le esercitazioni aeree e marittime che seguiranno nei Caraibi rappresentano le prime attività di questo tipo da parte della Russia nella regione dal 2019. Questo schieramento serve a rafforzare i legami tra Russia e Cuba e a mandare un chiaro messaggio agli Stati Uniti nel contesto della guerra in Ucraina.

Reazioni occidentali

I funzionari statunitensi e della Nato hanno espresso preoccupazioni riguardo ai sottomarini di classe Yasen. Il generale dell'aeronautica americana Glen VanHerck, già nel 2021, ha affermato che questi sottomarini sono progettati per operare senza essere rilevati e potrebbero essere una seria minaccia per le infrastrutture critiche degli Stati Uniti in un momento di crisi. La loro presenza al largo delle coste statunitensi è stata segnalata come una delle principali sfide strategiche per l'Alleanza.