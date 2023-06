Sottomarino imploso, l'esperto: «Il Ceo era un predatore. Cercava miliardari da convincere per le immersioni»

Il CEO di OceanGate, Stockton Rush, era alla ricerca "predatoria" di una clientela facoltosa per sostenere i suoi costosi viaggi verso il Titanic. Sono parole di un esperto nel campo della ricerca subacquea, Patrick Lahey. Rush era uno dei cinque passeggeri morti nell'implosione del batiscafo. L'uomo ha confidato al Times i metodi del numero uno di OceanGate: «Poteva anche convincere qualcuno che capiva i rischi. Era come un predatore».

Patrick Lahey, la cui azienda è specializzata nella creazione e produzione di sommergibili, ha dichiarato di aver avvertito Nargeolet prima che quest'ultimo decidesse di unirsi alla tragica spedizione. "Gli ho detto in termini molto franchi perché non avrebbe dovuto essere lì.

Ha capito. Penso che Paul-Henri in qualche modo pensasse che essendo lì avrebbe potuto aiutare quei ragazzi a evitare una tragedia, ma invece si è trovato nel mezzo". Patrick Lahey ha anche spiegato di aver ricevuto messaggi di ringraziamento da parte di coloro che avevano ascoltato il suo consiglio in merito al fatto di non seguire Stockton Rush in questa spedizione.