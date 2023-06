Giovedì 22 Giugno 2023, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 17:46

C'è una sola domanda che il mondo interno si sta ponendo in merito al sottomarino disperso Titan: cosa succederà quando finirà l'ossigeno? Gli esperti sostengono che i livelli di CO2 all'interno dell'imbarcazione di circa 7 metri agiranno come un «sedativo» che soffocherà i cinque avventurieri dispersi e li «condurrà» al sonno. Ma attenzione: l'ipotermia potrebbe salvarli.

Cosa sta succedendo

All'inizio di questa settimana, l'ex direttore della medicina sottomarina e della salute dalle radiazioni della Marina degli Stati Uniti ha affermato che molte persone pensano che la mancanza di ossigeno sia la preoccupazione maggiore quando gli esseri umani sono confinati in uno spazio ermetico.

L'aumento dei livelli di anidride carbonica a bordo del sommergibile Titan potrebbe agire come un sedativo che potrebbe far «dormire» i cinque esploratori intrappolati, secondo quanto sottolineano gli esperti. Si teme che l'energia elettrica sia già fuori uso. Ciò significa che i depuratori, progettati per filtrare i livelli tossici di CO2 negli spazi confinati, potrebbero essersi già spenti. Quando i livelli di ossigeno diminuiscono, la percentuale di anidride carbonica espirata aumenta.

Il dottor Ken Ledez, specialista in medicina iperbarica presso la Memorial University di St John's, Terranova, ha dichiarato: «Diventa sedativo, diventa come un gas anestetico e ci si addormenta». L'avvelenamento da CO2 può essere mortale. Può causare asfissia o ipercapnia, quando una quantità eccessiva di gas inonda il flusso sanguigno. Tuttavia, secondo gli esperti, un altro rischio che si presenta ai sottomarini Titan potrebbe aiutarli a sopravvivere in tempo per essere salvati.

Il ruolo dell'ipotermia

L'oceano profondo riceve poca o nessuna luce e le temperature a 3.800 chilometri, profondità raggiunta dal Titan, sono di circa 2°C . Se la nave è bloccata sul fondo marino, la temperatura dell'acqua potrebbe anche essere di circa 0°C. Negli esseri umani, l'ipotermia può insorgere in acque fredde fino a 4°C , con i sistemi corporei che iniziano a spegnersi e le persone che diventano stanche e confuse. Senza energia elettrica, la nave non può generare energia o calore.

L'ipotermia - una potenziale minaccia a causa delle basse temperature nelle profondità dell'oceano - potrebbe far perdere i sensi all'equipaggio e facendoli «sopravvivere» alla straziante attesa. Le imbarcazioni sottomarine utilizzano un processo chiamato lavaggio di CO2. Questo processo viene eseguito chimicamente utilizzando calce sodata che intrappola e rimuove l'anidride carbonica dall'aria, garantendo il mantenimento di un'atmosfera sicura per la respirazione. La CO2 è incolore e inodore. I livelli presenti nell'ambiente non rappresentano un pericolo immediato per l'uomo. Ma, in spazi ristretti, possono esserlo. I sintomi dell'avvelenamento da CO2 includono mal di testa e sonnolenza. L'esposizione a livelli più elevati può provocare ipercapnia, quando la CO2 si accumula nel flusso sanguigno. Questo può portare a disorientamento, confusione, respirazione rapida e convulsioni. Alla fine i livelli diventano pericolosi per la vita e le vittime svengono prima di morire per mancanza di ossigeno. Respirare aria povera di ossigeno - a causa di concentrazioni estreme di CO2 - può portare alla morte per soffocamento, avverte il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Si ritiene che le persone possano sopravvivere circa 15 minuti senza ossigeno.

Secondo uno studio inglese, entrare in uno stato di ipotermia, abbassando la temperatura corporea e il tasso metabolico, può funzionare come un'efficace strategia di risparmio energetico. Un altro studio condotto da scienziati dell'Università di Bristol ha concluso che l'abbassamento della temperatura della testa aiuta a proteggere e mantenere la normale funzione del sistema nervoso centrale.

Ciò avviene preservando la produzione di adenosina trifosfato (ATP), la fonte primaria di energia cellulare, nel cervello. L'ipotermia può quindi rivelarsi una strada promettente nel trattamento di ictus e traumi e, in particolare, delle lesioni cerebrali perinatali", hanno dichiarato i ricercatori.

Il rischio dell'anidride carbonica

Il dottor Dale Molé ha affermato che il rischio maggiore è in realtà rappresentato dall'anidride carbonica.

«Se perdessero l'alimentazione della batteria, il sistema di lavaggio non funzionerebbe più. Quando le persone all'interno inspirano ossigeno, lo espirano e passa dal 21% al 17% di ossigeno. Ma espirano anidride carbonica, che deve essere rimossa perché altrimenti diventa tossica».

Allo stesso modo, l'ex sommozzatore della Royal Navy e veterano delle Falkland Ray Sinclair ha avvertito che i cinque passeggeri avrebbero potuto già soccombere a questi livelli tossici di anidride carbonica. Ha dichiarato al Daily Express US: «Questi sottomarini hanno batterie che hanno una durata limitata e sono dotati di scrubber di CO2. Se questi ultimi non funzionano, le persone potrebbero soffocare prima ancora che l'ossigeno finisca, perché il gas tossico riempie i polmoni».