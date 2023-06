Sottomarino Titan, problemi di controllo nel test pochi giorni prima dell'implosione: il video

Immersione annullata per problemi «al sistema di controllo» pochi giorni prima dell'implosione. Novità che emerge dal video diffuso da Jake Koehler, youtuber che sarebbe potuto morire secondo quanto racconta. La star (13 milioni di iscritti al suo canale) della piattaforma multimediale ha condiviso un filmato in cui descrive la sua esperienza sul Titan.

L'incontro con Rush

L'escursione è di nove giorni.

Jake è un appasionato degli oceani. Molte delle clip che ha sul suo profilo lo ritraggono mentre ritrova oggetti smarriti durante le immersioni. Il Titanic è quindi per lui un sogno. Scopre che c'è la possibilità di verderlo e contatta l'amministratore delegato di OceanGate Stockton Rush. Viaggia insieme alla fidanzata verso St. John's a Terranova, in Canada, dove raggiunge il sommergibile per la discesa negli abissi. Ma qualcosa non va secondo i piani.

Le riparazioni

OceanGate deve portare il sommergibile in una baia vicina per le riparazioni prima di uscire in mare. "Siamo alla terza missione. Ma le prime due missioni non sono state in grado di immergersi fino al Titanic a causa delle condizioni meteorologiche. Inoltre, al Titan credo sia successo qualcosa mentre lo stavano rimorchiando. Una rete gli si è avvolta intorno, rompendolo", dice Koehler nel video. "In questo momento stanno ricontrollando tutto, per assicurarsi che sia tutto sicuro".

Lo stesso problema che ha causato l'implosione?

Rush spiega all'equipaggio il motivo per cui ha annullato l'immersione. Qualcosa "non sembrava del tutto a posto" con il sistema di controllo del sommergibile. "È per questo che l'ho annullata, ma soprattutto perché dobbiamo scoprire qual è il problema di controllo del sottomarino", ha detto Rush nel video. "È una questione di supporto vitale". Rush ha detto che il problema era che due "capsule di controllo" in del sottomarino non funzionavano correttamente. Ma lo youtuber non è sicuro che il problema delle capsule di controllo fosse lo stesso che ha poi causato l'implosione catastrofica.

Il test

Jake riesce comunque a fare un'immersione di prova, a una profondità di circa 9 metri. Anche in questo caso sembrano esserci problemi di comunicazione. C'è poi un altro particolare che viene notato: ed è la comunicazione con i sub. Sembra imprecisa, approssimativa. Sono gli stessi passeggeri a dare indicazioni e fare da tramite con il Ceo. Può accadere tutto ciò? "Se tornassi indietro - conclude il giovane -, vorrei dirgli solamente di non farlo. Non si può rischiare così la propria vita. Sarei potuto morire io".