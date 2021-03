Sottomarino dei narcos sequestrato in Spagna: poteva trasportare due tonnellate di droga

La polizia spagnola ha sequestrato un sottomarino dei narcos, che poteva trasportare fino a due tonnellate di droga. Gli agenti hanno compiuto un blitz a Malaga, con l'ausilio di altre cinque polizie europee e della Europol, e hanno scoperto un'imbarcazione di nove metri, ancora in costruzione, fatta di fibra di vetro e pannelli di legno, con un motore capace di erogare fino a duecento cavalli.

I sommergibili sono un tipico mezzo usato dai narcos latinoamericani, ma ora cominciano a diffondersi anche in Europa. Da Malaga, nel Sud della Spagna, il sottomarino avrebbe potuto tranquillamente trasportare droga tra l'Africa e le coste europee.

Major update to the #Spain Narco Submarine article. New Cutaway. https://t.co/PRD2kSpERL

The vessel was disguised as a cabin cruiser to not attract too much attention before going into low-profile mode. pic.twitter.com/agxZSFkMf8

— H I Sutton (@CovertShores) March 12, 2021