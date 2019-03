Sorprende uno sconosciuto in casa a stuprare la moglie incinta e lo uccide a colpi di machete

Ultimo aggiornamento: 6 Marzo, 08:01

Sorprende une loUna storia choc quella che arriva dal Sud Africa, da Tongaat, a nord di Durban. Un uomo ha ucciso brutalmente quello che sarebbe stato lo stupratore della moglie, sorprendendolo ad abusare di lei proprio nella loro casa.Il marito si trovava in casa insieme alla moglie, ma in un'alra stanza. Le urla della donna hanno attirato la sua attenzione e quando è andato a verificare cosa stesse accadendo, come riporta la stampa locale, ha sorpreso lo sconosciuto mentre afferrava la consorte. Non ha esitato un momento, a quel punto, ha preso il machete e si è avventato sull'aggressore colpendolo al braccio e alla testa e lasciando che morisse dissanguato a terra.Sul posto sono giunti i soccorsi, ma per l'aggressore non c'è stato nulla da fare. Insieme ai paramedici anche la polizia è arrivata nell'abitazione, effattuando dei sopralluoghi e arrestando il marito della donna. Sono ora in corso delle indagini per capire con certezza la dinamica dei fatti.