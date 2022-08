Sorpassa la polizia con l'auto senza cofano e paraurti, conducente denunciato. «Non ci potevamo credere»

Gli agenti di polizia non potevano credere ai loro occhi quando un'auto li ha sorpassati con il motore in bella vista perché mancava tutta la carrozzeria della parte anteriore. Il veicolo percorreva una stradina di Catterick, villaggio del North Yorkshire (Inghilterra) di origine romana. L'auto, che è stata immediatamente fermata, era senza cofano, paraurti e pannelli laterali. Un portavoce delle forze dell'ordine ha dichiarato: «Si dice spesso che i nostri agenti hanno occhi d'aquila, ma non ci vuole una vista eccezionale per individuare una vettura in queste condizioni».

«Voleva fare un giro»

«Ieri eravamo di pattuglia di routine a Catterick quando questo veicolo ci ha superato. Inutile dire che l'abbiamo subito bloccato. Il pilota ha pensato che fosse consentito fare un giro nell'area con alcune parti dell'auto. Ovviamente non è così! Il veicolo è stato sequestrato per mancanza di assicurazione e il conducente denunciato per una serie di infrazioni. Chissà quali altre sorprese ci aspettano ancora».