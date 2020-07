Canada, sorelline scomparse ritrovate morte nel bosco. È caccia al padre

Tragedia nel Québec. I corpi delle piccole Romy e Norah Carpenter, 6 e 11 anni, sono stati ritrovati senza vita in un bosco dopo tre giorni di ricerche in cui sembravano essere sparite nel nulla assieme a loro padre. L'ultimo ad averle viste è stato proprio lui, Martin Carpenter, 44 anni, ora ricercato dalla polizia ma di cui ancora non si hanno notizie.

Tre giorni fa si era recato a fare shopping a Saint-Apollinaire, nel centro di Quebec City, capoluogo della provincia canadese. Poi di lui e delle due bambine si sono perse le tracce. L'auto a bordo della quale viaggiavano è stata ritrovata distrutta su un lato della carreggiata.

Secondo la polizia, Caprenter sarebbe ancora vivo ma non è chiaro in che condizioni di lucidità mentale. "Chiediamo alle persone di non rischiare - fanno sapere dalla polizia -. "Se qualcuno riuscisse a rintracciare il padre, chiami il numero di emergenza e ci occuperemo noi della situazione".

La compagna dell'uomo, Cathy Gingras, che non è la madre delle due bambine, ha registrato un diffuso un disperato appello lo scorso venerdì mattina, per convincere l'uomo a tornare: "Martin, siamo preoccupati, non abbiamo tue notizie dal momento dell'incidente. Vogliamo sapere se stai bene, chiama qualcuno, i tuoi genitori, chiunque. La cosa che più conta è che tu stia bene".

Prima del loro ritrovamento, la madre delle piccole Romy e Norah, Amelie Lemieux, aveva postato su Facebook due foto delle bambine nella speranza di ritrovarle. Purtroppo è stato tutto inutile.

Anche il premier del Quebec, Francois Legault, ha definito la morte delle due ragazzine "una tragedia nazionale". In un tweet ha scritto: "Come molti miei concittadini, sono sconvolto, senza parole. Perdere così due bambine, ciò che ci è più caro al mondo, è incomprensibile. Un pensiero speciale per la madre di Norah e Romy e per i loro cari. Tutto il Quebec piange assieme a voi oggi".

1/4 Comme tous les Québécois, je suis bouleversé, sans mots. Perdre deux enfants, ce qu’on a de plus cher dans la vie, c’est incompréhensible. C’est une tragédie nationale. — François Legault (@francoislegault) July 11, 2020

