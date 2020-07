Russia, tre sorelle uccidono il padre dopo anni di abusi: ora rischiano 20 anni di carcere

Pestaggi, umiliazioni costanti, minacce e abusi, violenza fisica e sessuale. Queste erano solo alcune delle vessazioni che Krestina, Angelina e Maria, erano da anni costrette a subire da parte del padre Mikhail Khachaturyan. A luglio 2018, le tre sorelle avevano deciso di mettere la parola fine a quella serie interminabile di soprusi uccidendolo con decine di coltellate al petto e al collo. Il suo corpo era stato poi ritrovato su una scala di un condominio di Mosca e le tre sorelle erano state arrestate dopo aver confessato di aver commesso il delitto.

«Aggredita dal calciatore Diakhate in un locale: mi hanno lasciato in una pozza di sangue»: 20enne denuncia su Fb

Dopo una lunga e intricata indagine preliminare, venerdì si apre il loro processo in un'aula di tribunale di Mosca. Le due sorelle maggiori, Krestina (19 anni) e Angelina (18 anni), saranno processate insieme. Maria, che era minorenne al momento dell'omicidio ma è stata accusata dopo aver compiuto 18 anni, sarà processata separatamente. Tutte e tre affronteranno l'accusa di omicidio e potrebbero essere condannate a 20 anni di carcere.

LEGGI ANCHE Russia, lascia la figlia di 3 anni da sola a casa per una settimana: la piccola muore di fame

Il corpo dell'uomo è stato trovato su una scala in un condominio di Mosca nel luglio 2018, con decine di ferite da coltello al petto e al collo. Poche ore prima della sua morte, era tornato da una clinica psichiatrica, aveva messo in fila le sue tre figlie e per punirle per aver lasciato in disordine l'appartamento, le aveva spruzzato lo spray al peperoncino in faccia. Secondo gli investigatori e gli avvocati delle sorelle la figlia maggiore Krestina, che ha l'asma, è svenuta.

Quella fu la notte in cui le sorelle Khachaturyan - Krestina, 19, Angelina, 18 e Maria, 17 - decisero di uccidere il padre. Lo attaccarono con un martello, un coltello e la stessa lattina di spray al peperoncino che aveva spruzzato prima. Le trascrizioni di interrogatorio trapelate alla stampa e verificate alla CNN da un avvocato di una delle sorelle dimostrano che le donne hanno cercato di infliggere ferite a se stesse per far sembrare che il padre, che stava dormendo all'inizio dell'attacco, le avesse prima colpite con un coltello. Quindi hanno chiamato la polizia e un'ambulanza.

LEGGI ANCHE Mosca, il miliardario Bosov trovato morto nella sua villa: in Italia aveva comprato 3 ville a Forte dei Marmi

Il giorno seguente le tre furono arrestate e hanno confessato l'omicidio, dicendo che avevano subito anni di abusi sessuali, fisici ed emotivi da parte del padre, secondo i loro avvocati e l'ufficio del procuratore generale russo.

L'estate scorsa le sorelle erano state incriminate con l'accusa di omicidio premeditato, scatenando un tumulto tra gli attivisti in Russia, alle prese con un grave problema di abusi domestici. "Hanno agito per difendersi" dichiarano a gran voce gli attivisti nelle decine di manifestazioni organizzate in loro sostegno. Per loro è nata anhe la campagna "Non volevo morire", che ha invitato le autorità a prendere in considerazione le motivazioni delle tre sorelle. All'appello si sono unite celebrità che vanno dall'ex candidato alla presidenza Ksenia Sobchak al cantante di System of a Down, Serj Tankian.

Gli esperti di violenza domestica, insieme al gruppo di difesa delle sorelle, affermano che in assenza di adeguati meccanismi protettivi all'interno delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario, la loro unica scelta era difendersi o morire per mano del padre. Nelle conversazioni ottenute dal telefono del padre e pubblicate su Facebook da Alexey Liptser, uno degli avvocati delle sorelle, Mikhail Khachaturyan sembra aver minacciato di ucciderli e abusare di loro e della madre. In Russia, il problema degli abusi domestici è diventato un problema serio da quando nel 2017, grazie anche alle pressioni della Chiesa ortodossa russa e dei difensori dei "valori tradizionali", il parlamento ha approvato un disegno di legge che è diventato noto come "legge sugli schiaffi", che depenalizza la violenza domestica rendendola un reato amministrativo meno grave.



Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA