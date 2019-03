My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families❤️😢 pic.twitter.com/7PX9wc56b8 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) 15 marzo 2019

Sonny Bill Williams è il primo - e unico - All Blacks musulmano ed è subito intervenuto per esprimere il proprio dolore per le vittime degli attacchi alle moschee a Christchurch e la propria solidarietà ai familiari delle persone uccise dai suprematisti bianchi.Due volte campione del mondo con la nazionale di rugby della Nuova Zelanda, finalista anche ai mondiali di rugby league nonché professionista nella boxe nella categoria dei massimi dove è campione iridato per la Wba, SBW è il rugbysta più popolare nel mondo dopo il compianto Jonah Lomu.Un eletto fra gli eletti degli All Blacks, la bandiera più conosciuta della Nuova Zelanda dalla fine del 1800.LEGGI ANCHE: Sonny Bill Williams, il dolore del primo All Black musulmano per gli assalti alle moschee Video Il suo eclettismo non ha pari, così come la sua classe nel ruolo di trequarti centro che interpreta in maniera assai spettacolare. La famiglia ha radici samoane, ha 34 anni e 51 presenze (caps) in nazionale Tutta Nera. Ha avuto qualche problema con l'alcol, poi il rientro in carreggiata grazie anche alla conversione all'Islam nel 2008. Ha già compiuto un pellegrinaggio alla Mecca ed è molto attivo nelle iniziative di volontariato e di solidarietà per i profughi del medio oriente dove è stato in missione.In un lungo videomessaggio postato su twitter, il campione si mostra sconvolto per quanto accaduto a Christchcurch e offre la sua preghiera per le vittime e i loro familiari. Come tutti i neozelandesi è stato preso in totale contropiede da un attacco terroristico che non ha precedenti nella storia del paese.