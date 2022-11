Venerdì 4 Novembre 2022, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 19:28

Un sottomarino nucleare americano alle colonne d'Ercole: per il bollettino delle Forze navali statunitensi in Europa e Africa, che hanno sede a Napoli, la visita dell'Uss Rhode Island (SSBN-740) a Gibilterra era addirittura programmata, anche perché nei porti non è sempre facile trovare posto, così, all'ultimo momento, per un sommergibile nucleare come l'Uss Rhode Island (classe Ohio) lungo 170 metri con stazza di 18mila tonnellate e 150 marinai come equipaggio, senza dimenticare i 24 missili intercontinentali Trident con testata atomica multipla. Ma non è mancato lo stupore quando il colossale vascello si è affacciato l'altro ieri alle banchine attorniato dai rimorchiatori. L'Ucraina e i suoi frastuoni di guerra sono lontani, ma intanto un'altra bandiera a stelle e strisce sventola in Europa.

E poi che nome: si tratta della terza imbarcazione della flotta Usa battezzato così per ricordare il 13° stato americano, ma poi l'astronave Uss Rhode Island (però con matricola NCC-72701) è anche uno dei più celeberrimi protagonisti della saga Star Trek.

Restando in acque terrestri gli americani, gonfiando i muscoli con il sottomarino accolto nel territorio oltremare del Regno Unito e con la portaerei George Bush in Croazia, vogliono rafforzare il grado di deterrenza nei confronti della Russia che ugualmente si fa notare nel Mediterraneo con mezzi simili come il sottomarino nucleare Severodvinsk, non dotato tuttavia di missili atomici, che ha scorrazzato di recente nel canale di Sicilia.

L'Uss Rhode Island è in servizio dal 1993 ed è divenuto molto popolare anche per operazioni di salvataggio di civili come quella del 2009 alle Bahamas.