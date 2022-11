Soldato ucraino ritorna a Kherson e riabbraccia la nonna, il video commovente

Soldato ucraino e sua nonna si ricongiungono a Kherson. Nel frattempo l'amministrazione di Kakhovka, sulla sponda orientale del fiume Dnipro, ha annunciato l'evacuazione del personale amministrativo e dei residenti della città. Un annuncio che giunge mentre le autorità ucraine della regione denunciano bombardamenti russi in un villaggio del distretto di Kakhovka per costringere i residenti a lasciare il territorio. «L'amministrazione di Kakhovka nella regione di Kherson si trasferisce in un luogo sicuro insieme ai residenti della città, che ora si trova in una zona di evacuazione di 15 chilometri», ha annunciato Pavel Filipchuk, capo dell'amministrazione militare regionale di Kakhovka, citato dalla Cnn. Filipchuk ha definito l'amministrazione militare regionale «l'obiettivo numero uno» per le forze armate ucraine. «Pertanto, per ordine del governo della regione di Kherson, noi, come autorità, ci stiamo spostando in un territorio più sicuro», nella città russa di Tuapse, «da dove gestiremo il distretto». Filipchuk ha detto che più di 3.000 persone sono state evacuate finora.

Ukrainian soldier and his grandmother reunite in #Kherson. pic.twitter.com/OVbFJIap6E — Igor Sushko (@igorsushko) November 12, 2022