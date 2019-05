Giovane soldato inglese muore calpestato da un elefante in una riserva naturale

Era impegnato in operazioni anti bracconaggio tese a difendere la fauna locale, ma il destino beffardo ha voluto che Mathew Talbot venisse ucciso proprio da uno di quegli animali. Lo scorso 5 maggio è stato calpestato da un grande elefante di una riserva naturale del Malawi, in Africa meridionale.

Giovane soldato britannico di 23 anni, Mathew proveniva da Birmingham ed apparteneva al 1° battaglione Coldstream Guard. Al momento dell'aggressione il ragazzo era armato e si trovava con altri soldati britannici e gente del luogo, che tuttavia non hanno potuto evitare quanto accaduto.

It is with great sadness that the MOD must confirm the death of Guardsman Mathew Talbot of 1st Battalion Coldstream Guards in Malawi on Sunday 5 May 2019. He was deployed as part of a counter poaching operation.

